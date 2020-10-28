Киностудия имени Горького проведет фестиваль киномузыки Soundtrack

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала гендиректор студии Юлиана Слащева.

В этом году киностудия примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств» с 3 по 4 ноября, представив концерт песен из фильмов студии, которые исполнят молодые московские музыканты. В рамках смотра они могут предложить свое исполнение песен из кинофильмов.

Фестиваль музыки в кино Soundtrack будет организован при поддержке Министерства культуры РФ, сказала Слащева. В рамках фестиваля песни из фильмов киностудии прозвучат в новых аранжировках.

Концерт на «Ночи искусств» даст творческим коллективам пример того, как можно осовременить старые песни из кинофильмов, пояснила Слащева. Участвовать в конкурсе смогут все желающие, он пройдет в два этапа — отборочный онлайн-тур состоится в ноябре, финальный концерт в декабре.