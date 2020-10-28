Ущерб семьи Баталова по делу о мошенничестве составил 36 млн рублей

Об этом адвокат Павел Астахов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам юриста, вдова и дочь актера «не жаждут ничьей крови», но выступают за справедливый суд. «Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли», — привел Астахов их слова.

Вдова и дочь Алексея Баталова в результате действий мошенников лишились мастерской, двух квартир и доли в четырехкомнатной квартире. Кроме того, они утратили большую сумму денег, находившихся на счетах в российских и заграничных банках.

Опеквашие Гитану Леонтенко и Марию Баталову в течение 15 лет супруги Наталия Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем получили доверенности, которые позволили им управлять имуществом семьи актера. В их отношении возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.