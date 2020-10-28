В ОНК Москвы опровергли VIP-условия заключения Михаила Ефремова

Появившиеся в СМИ сведения не соответствуют действительности, заявил RT один из членов комиссии.

По его словам, члены ОНК Москвы неоднократно посещали Михаила Ефремова, содержащегося в камере СИЗО №5, до недавнего усиления карантинных мер.

«Это обычная четырёхместная камера, в которой у артиста было двое соседей», — отметил общественник. По его словам, там нет никакого отдельного санузла для актёра, санузел в камере общий.

Что касается телевизоров и холодильников, они есть почти во всех камерах изолятора. Стол в СИЗО тоже обычный, регламентированный правилами внутреннего распорядка.

Дополнительное питание заключённые СИЗО столицы, кроме «Лефортово», заказывают себе не в ресторанах, а с помощью интернет-магазина ФГУП «Калужское» ФСИН России, пояснил член ОНК.

«Эта услуга оказывается официально, доступна всем заключённым, у которых есть деньги на лицевом счёте. Родственники арестантов также могут заказывать для них дополнительное питание, в том числе и упомянутого в СМИ гуся с яблоками, он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП «Калужское», — подчеркнул правозащитник.