Многодетные Калининграда будут жить на улицах Успенского, Агнии Барто и Сутеева

Об этом сообщает калининградское издание «Янтарный край».

Члены топонимической комиссии, состоявшейся на днях в администрации Калининграда под руководством председателя КТРиС Артура Крупина, решили внести в топонимику города фамилии детских писателей.

Заседание комиссии прошло в дистанционном формате заочного голосования. В числе вопросов повестки был внесен вопрос определения концепции для наименования перспективных улиц, которые появятся на территориях, жилье на которых предусмотрено для предоставления многодетным семьям.

В итоге было решено присваивать улицам в этом районе названия в честь детских писателей. Для начала многодетно-семейному кварталу были выбраны названия для трех первых улиц: «Улица Успенского», «Улица А. Барто» и «Улица Сутеева».