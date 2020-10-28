В Иркутской области прошёл фестиваль «Театральные каникулы на Байкале»

26 октября состоялось закрытие V Всероссийского фестиваля детских и юношеских любительских театров, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

В условиях пандемии мероприятия смотра прошли в онлайн-формате. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников, разножанровость театральных постановок, интересные режиссёрские решения.

Главный приз фестиваля получил спектакль «Бажена», поставленный по мотивам бурятских народных сказок в исполнении Образцового детского театра «Гротеск» (пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области).

Первый Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Театральные каникулы на Байкале» прошёл в 2006 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России». В разные годы мероприятия проходили в Ангарске и Байкальске.