Названы лауреаты VII Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры

Конкурс прошел под эгидой российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт Наследия), сообщила пресс-служба института.

В конкурсе приняли участие ученые, студенты и аспиранты высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов в возрасте до 35 лет. Всего на конкурс было подано 114 работ из 50 вузов и научных организаций.

По итогам рассмотрения работ жюри выбрало 31 кандидата на звание лауреата, которые получат дипломы и денежные премии. Кроме того, жюри выделило 8 работ, удостоенных дипломов без выплаты денежных премий.

Конкурс прошел по 10 номинациям, в том числе «Кино-, теле- и другие экранные искусства», «Музыкальное искусство», «Литературоведение», «Театральное, хореографическое и цирковое искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Архитектура и дизайн», «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов», «Теория и история искусства и культуры», «Социально-культурная деятельность» и «Библиотечно-информационная деятельность».

В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» первое место заняла Ольга Королькова из Санкт-Петербургского института культуры с работой «Исторический жанр в голландском искусстве XVII века: интерпретация идей классицизма».

В номинации «Библиотечно-информационная деятельность» победил Михаил Назаров с работой «Коммуникационная стратегия специальной библиотеки для слепых как способ формирования инклюзивного общества». В номинации «Кино-, теле- и другие экранные искусства» первое место занял Матвей Шаев из ВГИКа с работой «Особенности сюжетной организации в фильме М. Швейцера «Маленькие трагедии».

С полным списком лауреатов, а также их работами можно ознакомиться на сайте института.