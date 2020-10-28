Более 5,5 тыс. мероприятий по России пройдет в рамках онлайн-акции «Ночь искусств»

Акция пройдет с 3 по 4 ноября, сообщил журналистам замминистра культуры Максим Ксензов.

В этом году ведомство провело большую работу с регионами, чтобы состоялась акция «Ночь искусств», отметил он. Планируется, что в этот раз в акции будут участвовать все регионы России, сказал Ксензов.

Чиновник сообщил, что основной площадкой акции будет портал «Культура.РФ», где уже опубликована афиша мероприятий. Трансляции будут идти в обновленном разделе LIVE портала «Культура.РФ», в официальных группах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе TikTok.

Цель акции состоит в том, чтобы сделать искусство более популярным и познакомить зрителей с разными его видами, отметил Ксензов. «Мы хотим обратить внимание, что культура и искусство востребованы во всех форматах — и онлайн, и офлайн», — добавил замминистра.