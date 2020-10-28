Поэт Илья Резник вымогает 180 млн у сети детских садов за слова «Маленькая страна»

Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов написал в своем Facebook.

Титов обвинил поэта-песенника Илью Резника в использовании «уголовной дубинки» в виде иска, который тот предъявил к сети. Как следует из сообщения, в 2013 году предприниматели Алина и Олег Будивские открыли несколько детсадов «Маленькая страна».

В 2018 году Резник подал к Будивским иск. Поэт решил, что название их сети «Маленькая страна» является нарушением его «имущественных прав» как автора слов к одноименной песне.

Резник потребовал, чтобы сеть выплатила ему по 3 млн рублей с каждого из 60 садов в восьми регионах России. Кроме того, он потребовал от сети ежемесячно отчислять ему денежные средства. Однако все семь судов были юристами Резника проиграны — Арбитражный суд не только отказал поэту в иске, но и установил злоупотребление правом с его стороны.

В свою очередь, Алина Будивская подала иск в Суд по интеллектуальным правам, требуя прекращения правовой охраны товарного знака «Маленькая страна» в сфере воспитания и образования, так как этими видами деятельности театр Резника никогда не занимался.

После этого в июле 2019 года против Будивских было возбуждено уголовное дело, пишет Титов. Через три дня после того, как 3 сентября Суд по интеллектуальным правам снял защиту с товарного знака в части образовательных услуг, по всем детсадам сети прошли обыски. Будивская утверждает, что следователи заявили ей — «теперь вы будете работать в сети детсадов Ильи Резника».

15 октября уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, однако на следующий день Балашихинская городская прокуратура отменила решение. Дело закрывалось и возбуждалось заново по решению прокуратуры еще 2 раза, отметил Титов.

Уголовное дело передано в центральное управление СК, после чего изъятия и обыски в сети детсадов прошли в Казани, Уфе, Иркутске и других городах России.

«Что нам решения «мирного» суда, когда под рукой есть уголовная дубинка? Да, Илья Рахмиэлевич? Но мы еще внимательно последим за тем, чем закончится это дело», — пишет Титов.