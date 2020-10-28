На дне рва Рюрикова городища в Новгороде нашли древнерусскую бирку конца 800-х годов

Уникальную находку сделали археологи из Петербурга, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

В ходе раскопок Рюрикова городища в Великом Новгороде ученые нашли древнерусскую счетную деревянную бирку, датировав ее концом IX века. Эксперты считают, что это самый ранний из подобных предметов, найденных на территории Северной Руси.

Деревянные бирки широко использовались на территории Европы с античного времени, также широко были распространены и в Древней Руси. Их использовали, чтобы считать и учитывать совершенно разные товары, в том числе коробы зерна, бочонки меда, скот и др.

В Новгороде экономика зависела от пушной торговли, поэтому там при помощи бирок считали в основном шкурки пушных зверей, связанных по 40 штук. Некоторые детали такого подсчета стали известны по письменным источникам.

Бирку нашли практически на самом дне древнего рва Рюрикова городища. Она представляет собой толстую деревянную планку длиной 26,5 см, трехгранную в сечении. По ее граням нанесены зарубки и насечки, делящие ряд зарубок на отделы. Предмет в хорошем состоянии, лишь немного обломан с одного края.