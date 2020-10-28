Отец Леонида Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом

28.10.2020
У отца эстрадного исполнителя обнаружена тяжелая форма COVID-19. Хотя в первый раз он получил положительный тест, два последующих показали отсутствие коронавируса.
При этом состояние Агутина-старшего все время постепенно ухудшалось. На днях ему стало еще хуже, сообщает канал.
Прибывшие к больному медики подтвердили коронавирусную пневмонию и измерили уровень сатурации (степени насыщения крови кислородом). Выяснилось, что он опустился до 90%.
Агутин входит в группу риска по возрасту, в настоящее время медики пытаются стабилизировать его состояние, говорится в сообщении.