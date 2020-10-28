Древнее кладбище костей в Германии оказалось местом жестокой бандитской резни

Инцидент в долине Толленсе в Германии произошел 3250 лет назад, пишет The Times.

Человеческие останки на территории Северо-Восточной Германии, недалеко от сегодняшней границы с Польшей и в 80 милях к северу от Берлина, были впервые обнаружены в 1980-х годах. Поначалу их сочли свидетельством древнейшего сражения в Европе, однако новые исследования ученых вынудили их переменить это мнение.

В речных отложениях на этом месте было обнаружено множество свидетельств столкновения, в том числе кинжалы, ножи и черепа, деревянные дубинки, бронзовые наконечники копий, кремневые и бронзовые наконечники стрел. В 1996 году археолог-любитель обнаружил кость плеча, торчащую из крутого берега реки, с застрявшим в ней кремневым наконечником стрелы.

Последний анализ находок привел экспертов к выводу, что на этом месте погибло около 1400 человек, попавших в засаду и безжалостно убитых прежде, чем смогли организовать сопротивление. Кто именно на них напал, пока остается неизвестным, однако атакующие смогли напасть неожиданно и перебили охрану каравана, после чего начали грабить и убивать купцов, их слуг и спутников.

Предыдущие объяснения страшной находки основывались на версии о большом сражении за контроль над мостом, который вел через реку у Балтийского моря. Главный археолог земли Мекленбург-Передняя Померания Детлеф Янцен выяснил, что жертвами резни были купцы, путешествовавшие через регион транзитом в большом караване.

Исследования останков показали, что у некоторых из погибших людей присутствовали деформации скелета, которые могли быть вызваны только переноской тяжелых грузов в течение всей жизни. Торговцы, либо их рабы потратили всю жизнь, таская с собой свои товары, что привело к сильной нагрузке на нижнюю часть позвоночника и ноги, отметил Янцен.

Кроме того, фрагменты человеческих скелетов, найденных в этом месте, показали наличие среди жертв не только мужчин, но и женщин и детей, что противоречит версии о битве.

Анализ изотопов показал, что умершие люди прибыли со всей Европы и не были местной группой. Предыдущее исследование не смогло определить точное происхождение погибших, но все же выяснило, что большая часть жертв прибыла из Южной Европы и была разношерстной группой торговцев. Найденные на месте резни предметы помогли понять, чем они торговали: это были предметы роскоши, стеклянные бусы из Египта и Месопотамии и даже шелковая вуаль из восточного Средиземноморья.

«Это предметы роскоши, которым предстоял долгий путь», — отметил Янцен. По его словам, время гибели каравана было разгаром огромного культурного сдвига в Центральной Европе, когда сюда прибыли племена из Средиземноморья.