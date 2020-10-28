Глава Следственного комитета потребовал оградить семью Баталова от давления

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе оперативного совещания председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных исключить давление недобросовестных лиц на вдову и дочь актера Алексея Баталова, которые были признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с их имуществом.

Глава СК обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении семьи актера, говорится в сообщении. Он поручил подчиненным исключить возможность давления на потерпевших и оказать им содействие, в том числе, при необходимости, в получении медпомощи.

26 октября следователи СК задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина. Задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как выяснилось, они обманным путем лишили вдову и дочь актера долей в четырехкомнатной квартире, мастерской, двух квартир и крупной денежной суммы. На спорное имущество был наложен арест.