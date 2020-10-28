Ефремов угостил сокамерников гусем с яблоками за 6 тыс. рублей

28.10.2020
По словам Анастасии, брат устроил своим сокамерникам в СИЗО «Водник» богатый ужин. В одной из московских фирм, обслуживающих тюрьмы питанием, он заказал гуся, фаршированного яблоками.
Гусь обошелся Ефремову в три тысячи рублей, с учетом наценок ФСИН эта сумма выросла вдвое – до шести тысяч рублей, пояснил собеседник издания. «Но его цена вообще не смутила», — пояснил он.
Ранее журналисты рассказали об условиях VIP-камеры московского СИЗО «Водник», в которой находится актер Михаил Ефремов. Как выяснилось, в распоряжении артиста отдельный санузел, холодильник и обеденный стол. Ефремов заказывает еду из московских ресторанов, так как тюремная еда ему не нравится, отметили журналисты.