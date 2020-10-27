Путин отказался «убить дракона» в разговоре об отнесении культуры к госуслугам

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству глава государства обсудил тему оптимизации отрасли.

Президент России отметил, что намерен детально разобраться с проблемами, которые возникают при процессах оптимизации в сфере культуры. Он согласился с тем, что оптимизация привела к сокращению организаций культуры в регионах и уменьшению числа работников, а также слиянию различных объектов культуры.

«Благими пожеланиями, как известно, вымощена дорога в ад», — подчеркнул президент. По его словам, в этих вопросах нужно быть внимательнее, так как иногда единая бухгалтерия лучше работает. «Я обязательно к этому вернусь», — заверил он.

Также президент отреагировал на предложение не относить культуру к сфере госуслуг. По его словам, это бюрократическая формулировка, и нужно обращать внимание на её смысл и пользу.

В то же время президент отказался от предложения «убить дракона», исключив подобный подход в принципе. «Давайте вместе будем его лечить, он нам еще пригодится, дракон», — пошутил Путин.