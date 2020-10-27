За последние сто лет люди начали верить в общий рай со своими домашними животными

Выводы британского ученого опубликованы в журнале Antiquity.

Исследователь из Англии решил исследовать кладбища домашних животных, чтобы увидеть, как они отражают отношения людей с домашними животными и как эти связи изменились за 100 лет.

Доктор Эрик Туриньи с факультета истории, классики и археологии Университета Ньюкасла, Великобритания, изучил более 1000 надгробий животных за 100 лет существования кладбищ домашних животных в Ньюкасле и Лондоне. Ученый начал с самых ранних могил с момента открытия первого общественного кладбища домашних животных в 1881 году и закончил надгробиями домашних животных в 1980-х годах.

«Я работал над археологической коллекцией из Торонто XIX века, которая содержала захоронение собаки на заднем дворе, которое меня заинтриговало. Как зооархеолог, я изучаю кости животных, извлеченные из археологических раскопок, чтобы реконструировать прошлые отношения человека и животных. Наткнувшись на эту собаку, я начал исследовать, как люди исторически относились к своим домашним животным после их смерти, и именно тогда я впервые наткнулся на тот факт, что первые общественные кладбища домашних животных появились в конце 1800-х годов. Я был удивлен, насколько это было недавно и сколько надгробий сохранилось», — рассказал Туриньи.

Анализ показал, что вера людей в загробную жизнь домашних животных возросла с викторианской эпохи. Домашних животных в викторианском периоде описывали как друзей или товарищей, затем их статус стал больше похож на статус членов семьи.

В 18 веке люди публиковали в местных газетах небольшие элегии для своих питомцев. Хотя в основном они были сатирическими, Туриньи пишет, что время от времени кто-то затрагивал спорные темы, например, есть ли у животных душа.

К началу викторианского периода многие люди считали, что их загробная жизнь будет напоминать их дом — вместе с домашними животными. Есть несколько надгробий, ясно указывающих на веру в то, что домашние животные и их владельцы снова встретятся после смерти.

«В большинстве более ранних надгробий не упоминается ссылка на небеса или загробную жизнь, но смерть может быть выражена в метафоре сна. Это была распространенная метафора, которая также использовалась на человеческих кладбищах в то время, когда смерть уподоблялась непостоянному состоянию сна, когда происходит пробуждение. Метафора достаточно расплывчата, чтобы предполагать воссоединение, не заявляя об этом прямо», — говорит ученый.

Доктор Туриньи также привел пример одного владельца домашнего животного, который написал о своем желании воссоединиться со своим питомцем Боббитом. «Когда наша одинокая жизнь закончится и наши духи улетят с этой земли, мы надеемся, что он будет ждать, чтобы встретить нас дома», — написал этот человек.

Поначалу люди ставили домашним животным простые могилы, в которых содержалось только имя питомца и дата смерти, перед которой иногда стояла фраза «На память». Такие фразы, как «В память о любимом питомце» или «Верный друг и постоянный спутник», были самыми распространенными.

Однако к 20-му веку представления об общих небесах людей и животных становятся более распространенными. Все больше эпитафий выражают убеждение владельцев в том, что они и их домашнее животное воссоединятся в загробной жизни.

«Исторические кладбища домашних животных часто располагаются в отдаленных уголках общественных парков, и я часто встречал людей, небрежно прогуливающихся между надгробиями, чтобы остановиться и уделить время животным, которых они никогда не встречали. Увидев, как я тщательно записываю эти надгробия, многие заводили беседу и с радостью рассказывали мне о своих питомцах (нынешних или ранее пропавших). Меня поразило, что кладбища домашних животных — это эмоциональное пространство не только для тех, кто давным-давно хоронил здесь своих животных, но и для тех, кто сейчас ценит времяпрепровождение с домашними животными», — отметил ученый.

«Определенно, есть изменения в том, как мы поминаем животных с течением времени. В некоторых отношениях становится все больше похожего в том, как мы хороним и поминаем людей и животных. Например, теперь во многих странах становится законным хоронить людей и животных вместе на одном кладбище. Конечно, это не обязательно означает, что животных гуманизируют или начнут обращаться с ними, как с людьми, но это показывает изменение понимания обществом отношений между людьми и животными», — резюмировал Туриньи.