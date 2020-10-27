Путин распорядился подготовить указ о праздновании 200-летия Александра Островского

27.10.2020

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству российский лидер назвал драматурга гордостью отечественной культуры.

Глава государства дал поручение своей администрации подготовить проект указа, устанавливающий правовую базу празднования 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского.

«Творческое наследие Александра Николаевича Островского, безусловно, относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу и прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа», — сказал Владимир Путин.

Александр Островский (1823–1886) — выдающийся российский драматург, чье творчество неразрывно связано с Малым театром.