Путин распорядился подготовить указ о праздновании 200-летия Александра Островского

27.10.2020
Глава государства дал поручение своей администрации подготовить проект указа, устанавливающий правовую базу празднования 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского.
«Творческое наследие Александра Николаевича Островского, безусловно, относится к предметам гордости. Такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу и прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указа», — сказал Владимир Путин.
Александр Островский (1823–1886) — выдающийся российский драматург, чье творчество неразрывно связано с Малым театром.