Папирусы рассказали о жалобах, упреках и укорах древних египтян, живших 3 тыс. лет назад

Об открытии ученых-лингвистов, изучавших древнеегипетскую письменность, сообщает JSTOR Daily.

Египтолог из Оксфордского университета доктор Дебора Суини изучила три письма, которые были найдены в Дейр-эль-Медине. Это была древняя египетская деревня, населенная ремесленниками и их семьями, работавшими над гробницами фараонов в Долине царей в период Нового царства (1550–1080 до н.э.). Это место начали раскапывать только тогда, когда Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона (1922), теперь это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В разрушенной деревне было найдено множество документов, включая личные письма, счета, судебные процессы, молитвы, древнеегипетскую литературу и тысячи папирусов. Сообщения, написанные на папирусе, пролили свет на обыденную жизнь древних египтян, религиозные убеждения людей, брачные отношения и лечение. Записи изучали в течение многих десятилетий, но их потенциал не исчерпан, написала доктор Суини в «Журнале египетской археологии».

Суини выбрала три письма, в которых содержатся тревожные или гневные сообщения, отправленные друг другу несколькими знакомыми. В одном из писем человек по имени Нахцобк пишет рабочему по имени Аменнахте: «Чем я тебя обидел? Разве я не твой старый товарищ по еде?»

В другом папирусе писатель спрашивает адресата: «Что с тобой?» Автор письма заявляет, что его смущает поведение адресата — друг должен был послать мазь, но она не была доставлена. Автор с укором написал, что «друзья заботятся друг о друге, помогают друг другу и выполняют просьбы друг друга».

В третьем папирусе, написанном анонимным автором, также есть запрос на мазь. Он принял в свой дом родственницу адресата и просит у него лечебную мазь. В сообщении автор пишет, что адресат «плохо заботился о женщине в прошлом», и призывает его «в будущем действовать лучше».