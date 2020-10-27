Путин напомнил пожаловавшемуся на заполняемость Машкову о полном карантине в Испании

На заседании Совета по культуре и искусству президент РФ пообещал сделать все возможное для работы учреждений культуры.

По словам Владимира Путина, власти будут стремиться к тому, чтобы учреждения культуры продолжали работать, невзирая на распространение коронавируса.

Российский лидер обратил внимание на выступление актера и режиссера Владимира Машкова, который пожаловался на то, что в условиях пандемии в соответствии с требованиями Роспотребнадзора театры могут заполняться зрителями лишь на 50%.

«Нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем», — отметил Путин, напомнив о происходящем в других странах мира. «В Испании ввели какие жесткие ограничения, до мая прямо!» — напомнил он Машкову.