Под Воронежем открылась выставка средневековых хазарских граффити

Экспозиция заработала в Лисках, сообщила директор музея Ирина Белякова РИА «Воронеж».

В основу экспозиции легли угловая стена из стилизованных меловых блоков с древними рисунками и надписями. На плоскостных планшетах опубликованы фотографии рисунков, найденных в ходе археологических экспедиций.

Также посетителям доступна информация о Хазарском каганате, о крепостях хазар на реке Тихая Сосна, главной из которых была крепость Маяцкого археологического комплекса.

На выставке представлены более 80 предметов быта, которые нашли археологи при раскопках. Среди них бусы из природных минералов, подвески, серьги, пуговицы.

Рисунки и рунические надписи на стенах Маяцкой крепости IX–X веков считаются одной из самых ярких ее особенностей, отметила Белякова. «Эти артефакты обнаружили в ходе советско-болгаро-венгерских археологических экспедиций в 1975 и 1977–1982 годах», — пояснила она.

Выставка будет работать до 11 января 2021 года.

Маяцкое городище — памятник салтово-маяцкой археологической культуры IX–X веков. Находится в Лискинском районе при впадении реки Тихая Сосна в Дон. В комплекс входит белокаменная крепость и поселение с могильником, а также гончарные мастерские.