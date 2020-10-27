Путин призвал задуматься о возрождении Росохранкультуры

Президент призвал воссоздать ведомство на заседании Совета по культуре и искусству.

По словам Путина, нужно сделать так, чтобы эта организация не стала снова бюрократической структурой, которая будет препятствовать реализации любого связанного со строительством в области культуры проекта.

В то же время о возрождении Росохранкультуры «совершенно точно» надо подумать, отметил Путин. По его словам, хотя правительство все время борется с раздуванием бюрократических структур, но контроль над строительством в сфере культуры нужно выделить из компетенции Минстроя, который вобрал в себя все функции строительства, в профильную организацию.

«Над этим точно мы подумаем», — пообещал Путин.

Ранее в ходе заседания директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поднял тему контроля за работой строителей при реставрации памятников культуры. По его словам, нужно задуматься и о необходимости сбережения ландшафта таких культурных зон, как южный берег Крыма.