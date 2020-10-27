Путин предложил поддерживать в пандемию прокат отечественных фильмов

27.10.2020

Такое замечание российский лидер сделал в ходе Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

Владимир Путин предложил в условиях пандемии коронавируса и вызванных этим ограничений поддерживать в первую очередь те компании кинопроката, которые демонстрируют своим зрителям российские фильмы.

Об этом российский лидер заявил в ответ на слова советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, который отметил, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%.

«Может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы?» — заметил президент.