Путин предложил поддерживать в пандемию прокат отечественных фильмов

27.10.2020
Владимир Путин предложил в условиях пандемии коронавируса и вызванных этим ограничений поддерживать в первую очередь те компании кинопроката, которые демонстрируют своим зрителям российские фильмы.
Об этом российский лидер заявил в ответ на слова советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, который отметил, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%.
«Может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы?» — заметил президент.