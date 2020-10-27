Евгения Петросяна положили в больницу с коронавирусом

Популярный комик получил положительный результат теста на COVID -19, передает Telegram -канал Mash .

Артист сдал анализ на ковид в одной из столичных больниц, положительный ответ пришел ему 26 октября. По результатам личного осмотра медики настояли на его госпитализации.

«Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на ковид решил сам приехать в больницу», — рассказал каналу адвокат Сергей Жорин.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года. Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, телеведущий, народный артист РСФСР.