Петр Федоров рассказал о своем личном подтексте в новом сериале «Перевал Дятлова»

Премьера сериала пройдет 16 ноября на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER, сообщили в пресс-службе канала.

Лента повествует о загадочных и трагических событиях, которые произошли с группой студентов в Уральских горах в 1959 году. На экране развернутся две параллельные сюжетные линии.

Первая из них — документальная драма, максимально достоверно воспроизводящая события 1959 года. Для нее были использованы дневники погибших, а также закрытые данные по делу, в том числе материалы доследования.

Вторая линия сюжета рассказывает о расследовании трагедии, которое вел майор КГБ Олег Костин. Его роль исполнил Пётр Фёдоров, который рассказал, что история заинтересовала его не только темой, но и подходом авторов, благодаря которому он увидел в картине близкий ему подтекст.

«Для меня это история про невозможность себя простить. Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать плёнку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас», — рассказал актер.