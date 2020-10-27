Адвокат объяснил, почему налоговая не смогла заблокировать деньги Ефремова

Представляющий в суде интересы актера Петр Хархорин заявил, что сведения об аресте счетов его клиента не соответствуют действительности, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФНС якобы заблокировала счета Михаила Ефремова из-за того, что он не успел вовремя подать декларацию о доходах. Делались предположения, что артист не сделал этого из-за перипетий с ДТП, арестом и судом.

Однако Хархорин сообщил, что о блокировке счетов Ефроемова ни ему, ни другим адвокатам ничего не известно. «Мы не уверены, что это является правдой», — сказал юрист.

По словам адвоката, на самом деле деньги Ефремова хранятся в виде наличных в банковской ячейке. Сейчас доступ к ним действительно затруднен, однако совсем по другой причине — супруга артиста Софья Кругликова не имеет доверенности, пояснил юрист.