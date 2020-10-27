В петербургском Музее связи покажут выставку орудий «Камни предков»

Экспозиция откроется в Центральном музее связи имени А.С. Попова, сообщила пресс-служба музея.

Выставка получила название «Камни предков». Представленные на ней артефакты будут оформлены в стиле Art&Science, объединяющем науку и искусство.

По словам организаторов, дизайну выставки было уделено особое внимание. Вместо традиционных витрин и стеллажей посетителям будут представлены футуристические инсталляции, в которых уникальные артефакты будут сочетаться с образами глыб льда, жерла вулкана и парящих в воздухе облаков.

Каждый артефакт — наконечник стрелы из предгорий Альп, каменный топор с берегов карельских озер и древнеегипетский ритуальный нож для обряда «отверзания уст» — хранит в себе живую историю далеких предков, живших в эпоху камня и бронзы на разных континентах земного шара.

Создателями выставки стали молодые петербургские археологи, архитекторы, художники и историки команды «Музей № 7». Название музей получил по номеру гаража на Васильевском острове, в котором собирались постаменты для экспозиции.

Выставка будет работать с 28 октября по 23 ноября 2020 года с 10.30 до 20.00. Понедельник — выходной.