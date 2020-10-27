В «Союзмультфильме» жестко ответили на претензии создателей «Ну, погоди!»

Студия имеет все права на образы и вправе переделывать их, как считает нужным, заявила председатель правления компании Юлиана Слащева в интервью «Москва-24».

По словам Слащевой, кинокомпания поддерживает постоянные контакты с представителями создателей оригинального советского мультфильма «Ну, погоди!». Диалог нужен для урегулирования возникающих вопросов по поводу выплат авторских гонораров и сохранения авторского наследия, подчеркнула председатель правления студии.

В частности, директор студии Борис Машков контактирует с дочерью Святозара Русакова, художника-постановщика «Ну, Погоди!», пояснила глава правления. Слащева уверена, что даже в случае возникновении каких-то технических проблем с выплатами авторских гонораров они или уже улажены, или будут улажены в ближайшее время.

Комментируя ситуацию с претензиями сценариста мультфильма Феликса Канделя по поводу нов образов персонажей Слащева отметила, что компания ведет переговоры с представителем сценариста, его сыном, который также представляет и других авторов сценариев мультсериала.

Ппереговоры идут очень конструктивно и внушают надежду на консенсус, сказала Слащева. В студии вообще стараются любых конфликтов с авторами, с огромным уважением относясь к их творчеству и наследию, добавила она. В то же время, по ее словам, права на образы персонажей принадлежат киностудии, которая вправе переделывать их так, как считает нужным.