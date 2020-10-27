Налоговая арестовала счета Ефремова, не успевшего подать декларацию

Операции по счетам актера приостановлены Федеральной налоговой службой России, сообщает 27 октября РЕН ТВ.

Счета были заблокированы 22 октября, отмечает телеканал. По версии журналистов, у Ефремова могли возникнуть проблемы с налоговиками из-за того, что он не подал вовремя декларацию о налогах, так как вел свою деятельность в статусе индивидуального предпринимателя.

В июне этого года актер попал в ДТП в центре Москвы, находясь за рулем каршерингового джипа в состоянии опьянения. Водитель, находившийся за рулем встречной машины, погиб на месте. Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения, позднее этот срок был уменьшен до 7,5 года.