Эрмитаж поможет США отреставрировать три фрески школы Рафаэля

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Работы будут выполнены за счет американского гранта на сумму $102 000, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Три фрески школы Рафаэля, которые получит Эрмитаж, были созданы в XVI веке. Средства на их реставрацию будут получены из гранта Фонда американских послов по сохранению культурного наследия Госдепартамента США.

Совместный проект официально стартует 28 октября, для этого будет проведена виртуальная церемония с участием представителей российского музея и посольства США в России.

«Совместный проект стал результатом активной работы «Фонда Эрмитажа (США)» и демонстрирует стремление России и США использовать культурные связи как мосты между нашими странами, что особенно важно в настоящее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

На средства гранта будут не только отреставрированы фрески, но и созданы материалы, рассказывающие об эрмитажной школе реставрации, а также для подготовки большой выставки «Линия Рафаэля». Также будут организованы онлайн-семинары и виртуальные выступления экспертов по сохранению и защите культурного наследия.