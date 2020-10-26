«Союзмультфильм» создаст мультсериал «Инопланетяне в моем рюкзаке» об экологии

Премьера проекта должна состояться в 2021 году, сообщает пресс-служба студии.

Создавать мультфильм студия планирует вместе с зарубежной группой компаний Toonz Entertaiment Pte. Ltd. Мультсериал расскажет о жителях планеты с идеальными экологическими условиями, прилетающих на Землю с миссией сделать ее более зеленой.

Меморандум о создании совместного проекта был заключен сторонами в ходе международного каннского рынка MIPTV-2020. Работа c Toonz станет важным этапом развития «Союзмультфильма», ставящего своей стратегической целью задачу выйти на международный рынок, отметили в студии.

Авторами мультсериала «Инопланетяне в моем рюкзаке» станут Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Проект будет состоять из 52 серий по 11 минут. По условиям сделки, компания Toonz создаст 39 серий, «Союзмультфильм» — 13.