Древнерусские подростки Вологды любили игры с кожаным мячом

Об этом археолог Игорь Кукушкин рассказал агентству «Вологда Регион».

В процессе камеральной обработки кожаных предметов, найденных во время раскопок на улице Ударников в Вологде минувшим летом, ученый понял, что перед ним — фрагменты кожаных мячей. Ученый складывал их кусочки словно пазлы, очищая от грязи и делая фотофиксацию.

Всего на вологодской улице Ударников найдены остатки двух кожаных мячиков. Исследователь считает, что они датируются XV-XVI веками.

По его словам, по своим размерам они соответствуют современным теннисным мячам. «Их набивали конским волосом, опилками или травой. Юные жители средневековой Вологды могли использовать их в играх, подобных лапте или хоккею», — рассказал Кукушкин.

Археолог добавил, что в том же раскопе нашли много игрушек. Среди них игральные кости, глиняные коники, шашки, шахматная фигура, детский волчок и даже коньки для катания по льду, пишет издание.