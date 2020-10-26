В Москве стартовал фестиваль имени Дмитрия Брусникина Brusfest

Смотр представит постановки разных жанров, передает телеканал «Россия — Культура».

Зрителям покажут драматические, музыкальные и пластические постановки.

Документальный формат играл важную роль в работе режиссера и педагога Дмитрия Брусникина. Фестиваль Brusfest организован, чтобы увековечить память о мастере.

Фестиваль проводится во второй раз, его открыла работа Мастерской Брусникина «Азбука». Зрителям покажут спектакль-прогулку, в основе которого лежат изречения поэта Дмитрия Пригова, выстроенные в алфавитном порядке.

Спектакль сыграют на территории парка «Зарядье». В этом году Brusfest активно работает с фестивалем «Территория» и другими фестивалями.

«Мы делаем такую коллаборацию между фестивалями. И эта тенденция наблюдается в самых разных культурных институциях. Потому что только вместе, только объединившись, можно сложное время как-то пережить», — отметил программный директор фестиваля документального театра имени Дмитрия Брусникина Brusfest Юрий Квятковский.