Фонд Хабенского объединил благотворителей в призыве о помощи из-за дефицита онколекарств

Открытое письмо ряда благотворительных организаций опубликовано 26 октября на openletternko.tilda.ws.

Письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, политикам и представителям медицины, вместе с Благотворительным фондом Константина Хабенского подписали фонды «Подари жизнь», «АдВита», организация «Энби» и другие пациентские и родительские сообщества и организации.

В письме говорится о чудовищном дефиците 26 противоопухолевых препаратов, в том числе таких, как этопозид, винкристин, митоксантрон, даунорубицин, метотрексат, идарубицин, цитарабин и карбоплатин. Эти лекарства являются шансом на жизнь детей и взрослых, отмечают организаторы письма.

«Нельзя, чтобы в такой большой и сильной стране, как наша, дети, которых можно вылечить, умирали от нехватки лекарств. Мы, взрослые, не можем себе позволить так подвести наших детей. Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как день за днем препаратов остается все меньше, а отчаянных родителей, которые теряют надежду, — все больше. Это серьезно, это сигнал тревоги. Именно поэтому я и мои коллеги из других фондов приняли решение открыто выступить и просить о помощи, реальной помощи сотням тысяч людей, которые нуждаются в срочном лечении», — приводятся в письме слова Хабенского.

Как отметил главный внештатный специалист Минздрава России, детский онколог-гематолог А.Г. Румянцев, исчезли не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, десятки лет составляющие основу лечения онкобольных. Речь идет об излечимых болезнях, особенно у детей, однако без лекарств излечение невозможно.