Нахождение под арестом благотворно повлияло на здоровье Михаила Ефремова

Об этом рассказал адвокат актера Петр Хархорин в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, актер с каждым днем выглядит лучше и лучше, особенно если сравнивать, каким Ефремов был на суде апелляционной инстанции и сейчас. «У него разглаживается лицо, он очень конструктивно мыслит, с ним легко и удобно общаться», — отметил адвокат.

По мнению Хархорина, Ефремову все-таки снизят меру наказания. Юрист отметил, что актер готов компенсировать потери компании-собственника автомобиля «Гранд-Чероки», который был разбит в роковом ДТП.

В июне Михаил Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с машиной курьера Сергея Захарова. От полученных ранений тот скончался на месте. Актер был приговорен к 8 годам лишения свободы, однако в ходе рассмотрения апелляции суд снизил этот срок до 7,5 года.