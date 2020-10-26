Обвиненная в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова оказалась членом «Единой России»

В партии сообщили о приостановке членства Натальи Дрожжиной, пишет РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России предъявил актрисе и ее супругу Михаилу Цивину обвинение в мошенничестве с имуществом, принадлежавшим умершему актеру Алексею Баталову.

Как сообщили журналистам в «Единой России», существует механизм, по которому в случае возбуждения уголовного дела членство в партии автоматически приостанавливается до окончания судебного разбирательства. «Когда доказывается либо виновность, либо невиновность, тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства», пояснил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Ранее в сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, страдающая ДЦП, обратились с заявлением в полицию. Как выяснилось, значительная сумма денег, а также несколько квартир оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталью Дрожжину. Она и ее муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьей Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании Дрожжиной и Цивина и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им выберут меру пресечения.