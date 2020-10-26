Игравшего «крутых» охранников и авторитетов актера избили на улице в Москве

Российский актер Владислав Манин пострадал в драке у ТЦ «Афимолл Сити», сообщает Telegram-канал Mash.

34-летний артист ждал такси, когда компания молодых людей перегородила дорогу таксисту. После непродолжительного спора подтянутый мужчина в бейсболке нанес Манину несколько ударов в лицо, от которых тот упал и остался лежать на пешеходном переходе.

После избиения актер был госпитализирован в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и рваную рану лица. Манин обратился с заявлением в полицию.

«Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало», — прокомментировал инцидент артист.

Владислав Манин снимался в таких фильмах и сериалах, как «Т-34», «Универ. Новая общага», «Желтый глаз тигра», «Мамочки», «Лондонград. Знай наших», «Последний мент», «Опекун» и «Особый случай».