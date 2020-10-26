У звезды «Обитаемого острова» после съемок началась шизофрения

Об этом рассказал брат российского актера Василия Степанова в эфире НТВ.

По словам Максима Степанова, его брату поставили диагноз «шизофрения». При этом сам Василий является абсолютно нормальным и жизнерадостным человеком, рассказал Максим.

В целом Степанов чувствует себя хорошо, он даже ухаживает за больным дедушкой, несмотря на третью группу инвалидности, заявил родственник актера. При этом он подчеркнул, что проблемы с психикой у Степанова начались после его съемок в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где он сыграл главную роль — Максима Камеррера.

Причиной проблем со здоровьем могла стать профессия, считает брат актера.

Василий Степанов родился в Москве 14 января 1986 года. Окончил техникум физической культуры и спорта, после чего поступил в юридический институт, но бросил учебу и по совету друзей поступил на курсы актерского мастерства при ВГИКе. Позднее окончил Щукинское театральное училище.

Кроме картины «Обитаемый остров», в фильмографии Степанова есть еще три фильма — «Поцелуй Сократа», «Страховой случай» и «Околофутбола».