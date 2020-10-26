На выставке в Краснодаре покажут книги Московской Руси и библейские монеты

Фото: Андрей Самородов

Экспозицию 25 октября посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел (Пономарев), сообщает «Обзор».

Раритеты, представленные на выставке «В начале было слово», были собраны настоятелем краснодарского храма Рождества Христова протоиереем Александром Игнатовым.

Особую ценность выставке придают вышедшие в ХVI веке Евангелия и Псалтырь и античные монеты времен Александра Македонского и Иисуса Христа. По словам отца Александра, по этим монетам можно проследить события, о которых говорится в Библии.

В частности, это монета лепта, которую упоминает в Евангелии Христос, обращая внимание учеников на бедную вдову, пожертвовавшую на храм все свое состояние. Другая монета – динарий – напоминает крылатую фразу Христа «кесарю кесарево».

Кроме того, на выставке представлены макеты Ноева ковчега, рисунки воспитанников школы при храме, посвященные религиозным сюжетам, и другие интересные предметы.