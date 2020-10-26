Мариинский театр начал продавать именные билеты

Купить их можно будет только на официальном сайте и в кассах театра, сообщила пресс-служба Мариинки.

На первых порах новые правила затронут лишь самые популярные события, например, спектакль «Дон Карлос» с участием Анны Нетребко, Екатерины Семенчук, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова и Михаила Петренко, который будет показан 29 октября и 1 ноября.

На остальные концерты и спектакли Мариинского театра продажа именных билетов пока что не планируется, говорится в сообщении.

Чтобы купить именной билет, потребуется назвать свои имя, фамилию и отчество в кассе, или указать их в соответствующем поле на сайте. Если билет приобретается в подарок – то нужно назвать данные зрителя, который будет смотреть спектакль.

На одно имя можно приобрести лишь 1 билет. На входе в театр билет нужно будет подтвердить удостоверяющим личность документом. При несоответствии заявленных данных администрация театра будет вынуждена отказать посетителю в доступе на спектакль.

В случае, если зритель не сможет воспользоваться приобретенным именным билетом, можно будет переоформить его на другого человека не позднее 10 дней до события. В противном случае его можно будет как обычный билет.