Во Франции нашли руины древнеримского завода, выдававшего 25 тонн муки в день

Фабрика была построена в конце первого века нашей эры, сообщает Real Clear Science.

Открытие сделала международная команда археологов, обнаруживших комплекс, который можно считать первым заводом в Европе. Находку обнаружили неподалеку от современного французского города Арль.

Водяные мельницы Барбегала, как назвали объект специалисты, включали шестнадцать водяных колес, двигавших мукомольными механизмами. В течение дня они перемалывали около 25 тонн муки, подсчитали ученые.

Мука шла в пекарни соседнего города Арелате. По мнению историков, там из нее делали галеты для римских моряков.

Мельницы Барбегала работали в течение около 200 лет, после чего были заброшены, их их механизмы полностью истлели. Однако ученые придумали способ реконструировать устройство римской водяной мельницы на основании карбонатных отложений, накопившихся на этом месте за время работы фабрики.

Как выяснилось, для бесперебойной подачи воды на мельницу инженеры Древнего Рима придумали желоб в форме колена, с помощью которого они могли позволял регулировать поток воды, собираемой из небольших прудов выше по течению. Коленный желоб мельниц Барбегала стал уникальным свидетельством мастерства и передового технического уровня римской гидротехники, рассказал профессор Университета Гутенберга в Майнце Киз Пашир.