В Петербурге вручат театральную премию «Золотой софит»

Церемония пройдет на сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева, сообщает ТАСС.

Как сообщил агентству председатель номинационного совета премии народный артист России Николай Буров, имена новых лауреатов по традиции были определены накануне награждения тайным голосованием. В то же время жюри присудило вненоминационные награды и может назвать их обладателей уже сейчас, пояснил Буров.

В этот список попали три лауреата, отмеченные за свое подвижничество в профессии.

В частности, почетную награду получил народный артист России хореограф Борис Эйфманй, отмеченные за создание уникального учебного комплекса – Академии танца Бориса Эйфмана и Детского театра танца.

За вклад в развитие балета премию получила педагог-репетитор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, заслуженный деятель искусств России, профессор Людмила Ковалева. В списке ее учениц такие звезды, как Диана Вишнева, София Гумерова, прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, прима-балерины Венской оперы Ольга Есина и Мария Яковлева.

Команда Большого драмтеатра имени Георгия Товстоногова получила премию за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital».

Спецприз «За самое яркое впечатление прошедшего сезона» получил спектакль «Наш класс» выпускного курса Российского государственного института сценических искусств профессора Вениамина Фильштинского.