В Петербурге вручат театральную премию «Золотой софит»

26.10.2020
Как сообщил агентству председатель номинационного совета премии народный артист России Николай Буров, имена новых лауреатов по традиции были определены накануне награждения тайным голосованием. В то же время жюри присудило вненоминационные награды и может назвать их обладателей уже сейчас, пояснил Буров.
В этот список попали три лауреата, отмеченные за свое подвижничество в профессии.
В частности, почетную награду получил народный артист России хореограф Борис Эйфманй, отмеченные за создание уникального учебного комплекса – Академии танца Бориса Эйфмана и Детского театра танца.
За вклад в развитие балета премию получила педагог-репетитор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, заслуженный деятель искусств России, профессор Людмила Ковалева. В списке ее учениц такие звезды, как Диана Вишнева, София Гумерова, прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, прима-балерины Венской оперы Ольга Есина и Мария Яковлева.
Команда Большого драмтеатра имени Георгия Товстоногова получила премию за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital».
Спецприз «За самое яркое впечатление прошедшего сезона» получил спектакль «Наш класс» выпускного курса Российского государственного института сценических искусств профессора Вениамина Фильштинского.