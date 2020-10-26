В гробнице Каиафы нашли гвозди, которыми мог быть распят Христос

Находку сделали исследователи из Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Гвозди были обнаружены на территории Иерусалима в погребальной пещере первого века нашей эры, в которой был захоронен первосвященник Иудеи Каиафа, еще в 1990 году. За эти годы исследовательское оборудование значительно модернизировалось, поэтому ученые решили провести анализ находок еще раз.

Сравнив найденные гвозди с материалом из оссуариев (известняковых ящиков, в которых хранились кости) 25 гробниц, ученые сопоставили физические и химические свойства артефактов. В результате в гвоздях, найденных в пещере Каиафы, были обнаружены микроскопические фрагменты дерева и костных тканей.

По мнению ученых, это достаточно убедительно доказывает, что найденные гвозди использовались для распятия. В то же время то, что они были положены именно в гробницу Каиафы, может говорить о том, что ими был распят именно Христос, раз первосвященник хранил их у себя.

В древности люди считали, что используемые при распятии праведных людей гвозди обладают сильными целебными свойствами. Поэтому такие гвозди могли использоваться как амулеты, говорится в исследовании в журнале Archaeological Discovery.