В «Союзмультфильме» изменили облик Зайца для новых серий «Ну, погоди!»

О новом облике популярного мульт-персонажа сообщает пресс-служба студии.

Окончательный визуальный образ Зайца выбрали для новых серий мультсериала «Ну, погоди!» более чем из 30 вариаций, говорится в релизе. Как объяснила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, творческая группа стремилась найти баланс характерных черт персонажа и сохранить преемственность с классической версией.

В результате Зайцу сохранили цвет глаз, но изменили форму ушей, убрали длинные усы и добавили прическу. Вместо зеленого костюма персонаж будет носить футболку, длинные штаны и кеды, на его руке появятся часы.

Озвучивает персонажа актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, говорится в сообщении.

Киностудия «Союзмультфильм» начала работать над новым циклом анимационных фильмов «Ну, погоди!» в 2020 году. Первый сезон будет включать 52 серии.