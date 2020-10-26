СК РФ задержал аферистов, присвоивших имущество семьи Баталова

Следователи задержали Михаила Цивина и Наталию Дрожжину, сообщает ТАСС.

Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом, принадлежавшим актеру Алексею Баталову и его семье.

Ранее выяснилось, что задержанные супруги были владельцами еще десятка квартир в элитных районах столицы. Цивин и Дрожжина, пишет Starhit.ru, были «завсегдатаями» похорон известных артистов, где женщина играла роль «плакальщицы», а мужчина активно раздавал свои визитки.

Как рассказала композитор Ирина Грибулина в ходе ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1», она видела пару на всех похоронах известных людей, хотя они практически не были знакомы ни одному из присутствующих. «Заметила, что Наташа была эдакой плакальщицей, а Миша обычно стоял в сторонке и обменивался визитками», – отметила Грибулина.