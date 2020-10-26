Комедия «Глубже!» Михаила Сегала заняла второе место в прокате на выходных

Картина собрала 31,4 млн рублей, передает портал kinobusiness.com.

По сюжету, молодой режиссер, страдающий от невостребованности в профессиональной среде, решает попробовать себя в эротическом жанре, где раскрывает свой «талант». Возрастное ограничение фильма – 16+. В картине снимались такие актеры, как Любовь Аксенова, Александр Паль, Олег Гаас, Антон Лапенко, Сергей Бурунов и другие актеры.

Лидером проката за субботу и воскресенье стала семейная комедия «Дедушка нелегкого поведения». В России и странах СНГ лента собрала 48,6 млн рублей.

Фильм режиссера Тима Хилла вышел в прокат 22 октября. Лента рассказывает о приключениях пенсионера, роль которого исполняет Роберт Де Ниро, после драки с охранником супермаркета перевезенного в дом своей дочери. Успех фильму принесла звездная команда актеров, в которую также вошли Ума Турман, Кристофер Уокен, Роб Риггл, Лора Марано, Джейн Сеймур и другие.

Третье место по кассовым сборам занял научно-фантастический боевик режиссера и сценариста Кристофера Нолана "Довод" (Tenet), который вышел в российский прокат 3 сентября. За последние выходные фильм собрал 19,5 млн рублей, общие сборы составили 914,1 млн рублей. Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн, Кеннет Брана и другие актеры.