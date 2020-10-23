В Гватемале нашли систему очистки воды древних майя, работающую уже более 2000 лет

23.10.2020
Межведомственная группа ученых обнаружила в городе сложную систему фильтрации воды, для создания которой жители импортировали необходимые природные минералы издалека.
Археологи, географы, антропологи и биологи обследовали водный резервуар Корриенталь, который был главным источником питьевой воды для майя на территории современной северной Гватемалы. Ученым удалось найти доказательства того, что майя использовали сложные системы фильтрации для очистки воды.
Созданные майя минеральные фильтры удаляли из воды различные вредные примеси, микробов, азотистые соединения, даже тяжелые металлы типа ртути и другие токсины.
Для фильтрации воды жители Тикаля использовали кристаллический кварц и цеолит, которые образуют естественное молекулярное сито. Оба этих минерала используются в современных системах очистки воды.
Идею фильтрации майя подсказала природа — ученые обнаружили выветренный вулканический туф из зерен кварца и цеолита, который хорошо пропускает воду. Вот почему многие столетия местные жители гордились чистой и сладкой водой.