В Саратове состоится конкурс исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой

23.10.2020
X Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой посвящён 75-летию Великой Победы и 120-летию русской певицы. Его учредителями и организаторами выступают Минкультуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова при поддержке региональных властей.
В конкурсе примут участие исполнители народной песни следующих возрастных групп: детская (10–13 лет), юношеская (14–17 лет), молодёжная (18–23 лет) и старшая (от 23 лет).
В конкурсной программе они представят произведения из репертуара Лидии Руслановой, народные песни с родины исполнителя и два произведения на выбор: авторское произведение в народном стиле, обработка народной песни, произведение патриотической тематики или песня времён Великой Отечественной войны.