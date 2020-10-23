В Совете Федерации обсудили развитие креативных индустрий

23.10.2020
В совещании в онлайн-формате приняла участие замминистра культуры Ольга Ярилова. Заседание на тему «Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов» провела зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.
В беседе участвовали глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, сенаторы Российской Федерации, замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, представители региональных органов государственной власти и эксперты.
В ходе встречи обсуждались подходы к развитию креативных индустрий, механизмы государственной поддержки, лучшие региональные практики и проекты.
По словам Ольги Яриловой, по Плану реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года Минкультуры работает над Концепцией развития творческих индустрий и механизмов их господдержки.
«Лидером в развитии творческих индустрий, конечно, является, Москва, на территории которой сейчас работают 113 тысяч креативных компаний и творческих предпринимателей. Здесь успешно функционирует широкая система субсидирования творческого предпринимательства, гарантийная поддержка кредитов, ежегодно проводятся ярмарки и фестивали, посвященные креативной тематике. Интересен также опыт Татарстана. Среди резонансных проектов последних лет – проект TAT CULT, реализуемый региональным министерством культуры совместно с творческими индустриями. Это комплекс мероприятий и спецпроектов, направленных на раскрытие потенциала национальной культуры в актуальном искусстве. Фестиваль объединяет медиа-арт (инсталляции, маппинг, аудиокомпании и видеоконтент), театральное искусство, хореографию, полиграфию, дизайн, индустрию моды, народные промыслы, арт-объекты», — сказала Ярилова.