В Ижевске открылась выставка «Цвет Удмуртии»

23.10.2020

Фото: ИА "Сусанин"

Экспозиция доступна для зрителей в выставочном центре «Галерея» с 23 октября по 29 ноября, сообщает ИА «Сусанин».

Выставка собрала 80 самых ярких представителей изобразительного искусства XX — XXI веков, которые жили и сейчас живут в республике, представленных только одной работой. Картины для выставки были переданы из частных собраний и семей самих художников.

В год 100-летия государственности Удмуртии выставка займёт одно из центральных мест в сфере изобразительного искусства. В проект вошли работы удмуртских живописцев, графиков и скульпторов.

«Цвет Удмуртии» оказался последним кураторским проектом художника и главного редактора газеты «Удмуртская правда» Энвиля Касимова, скончавшегося в июле этого года. «Только художники видят нашу жизнь и происходящее вокруг с какого-то неуловимого ракурса. Цвет Удмуртии — это та разнообразность, с которой истинные творцы создавали шедевры на протяжении последних 100 лет. Индивидуальность и уникальный стиль каждого — достояние Удмуртии», — говорил Касимов.