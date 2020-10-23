В Ижевске открылась выставка «Цвет Удмуртии»

23.10.2020
Фото: ИА "Сусанин"
Выставка собрала 80 самых ярких представителей изобразительного искусства XX — XXI веков, которые жили и сейчас живут в республике, представленных только одной работой. Картины для выставки были переданы из частных собраний и семей самих художников.
В год 100-летия государственности Удмуртии выставка займёт одно из центральных мест в сфере изобразительного искусства. В проект вошли работы удмуртских живописцев, графиков и скульпторов.
«Цвет Удмуртии» оказался последним кураторским проектом художника и главного редактора газеты «Удмуртская правда» Энвиля Касимова, скончавшегося в июле этого года. «Только художники видят нашу жизнь и происходящее вокруг с какого-то неуловимого ракурса. Цвет Удмуртии — это та разнообразность, с которой истинные творцы создавали шедевры на протяжении последних 100 лет. Индивидуальность и уникальный стиль каждого — достояние Удмуртии», — говорил Касимов.