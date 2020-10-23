Кубанский фотограф посмертно победил на международной выставке International Action Art

23.10.2020
О том, что фотография «Парящий Арарат» стала победителем выставки, написали журналистам родственники Мальчевского. По их словам, в ЮНЕСКО дали высокую оценку сплоченности сторонникам фотографа.
Фотография была опубликована на официальной странице мероприятия. Отдать голос за Мальчевского лично просила главред RT Маргарита Симоньян.
Сам Виктор Мальчевский умер 10 июня 2020 года в 49 лет в результате продолжительной болезни. Журналист и фотограв работал в краевых СМИ с 1992 года, в 2002 году получил премию «Золотое перо Кубани», в 2004 году — звание заслуженного журналиста Кубани. В течение последних пяти лет Мальчевский был руководителем «Казак FM».