Телеведущий Михаил Шац рассказал о коварстве коронавируса

Актер уже переболел COVID-19 и выписан из больницы, сообщает Радио «КП».

Перед этим Шац был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 40. По его словам, течение болезни у него было не очень простым, но доктора поставили его на ноги, за что он им очень благодарен.

По словам ведущего, коронавирус — действительно очень коварная болезнь, ее нельзя назвать «простым ОРВИ». «Это коварная болезнь с различными вариантами течения, в зависимости от того, в каком состоянии человек подходит к ней», — пояснил артист.

Шац отметил ,что не сразу попал в больницу. Почувствовав неприятные симптомы, он сдал тест на COVID и получил положительный результат, после чего три дня провел дома.

Телеведущий должен теперь по закону провести в самоизоляции еще 14 дней. В это время он планирует смотреть сериалы, читать книги и «приводить себя в порядок».